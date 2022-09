"Le visiteur du futur" : Rencontre avec François Descraques et Florent Dorin

Florent Dorin : La débrouille. À chaque fois qu’on se rend compte qu’on a plus de budgets, on n’en a jamais assez. Je pense que c’est très dangereux de faire un film où l’on se dit “J’ai trop de thunes, je ne sais pas quoi en faire ! ”. (Rires) En vrai, ça n’arrive pas, ça va soit dans la poche des acteurs soit celle des producteurs. Nous, ça n’a jamais été notre cas et je ne souhaite pas que ça le devienne un jour.

On a trouvé une façon de faire sur internet et on l’a exporté au cinéma mais on ne s’est jamais dit que maintenant qu’on passait au cinéma, tout allait nous tomber tout cuit dans le bec, pas du tout.

On a eu de la chance de tomber sur des producteurs, Pyramide Productions, Robin et Stéphane, qui ont compris ça et qui ont accompagné Stéphane dans cette démarche-là. Et toutes les personnes qui ont rejoint l’aventure, aussi bien en technique que les comédiens comme Arnaud (Ducret) et Enya (Baroux), ont compris ce truc-là et l’ont parfaitement intégré. Ils ont rejoint la bande comme s’ils en avaient toujours fait partie. C’est super positif car on nous a fermé la porte pendant quand même un bon moment donc c’est une bonne façon de débarquer dans la salle en disant “Notre film est bien et en plus, la façon dont on l’a fait est possible, ça marche”. Mais ça, c’est aussi grâce au génie de François. Il a fallu d’abord qu’il dévore des rayons entiers de location de VHS, des heures et des heures de séance de ciné pour se faire une culture et ensuite de savoir ce qu’il voulait raconter en fait. Qu’est-ce qu’il a dans la tête, quelles sont ses préoccupations, qu’est-ce qui lui semble important de transmettre comme émotions aux gens, … Et puis après, on arrive avec Internet, qui est un peu l’école de la vie. On débarque comme ça, on fait nos premières armes là-dessus et ensuite on va travailler sur des projets qui sont différents du Visiteur et on voit dans quelle mesure notre méthode nous appartient tout en comparant avec la façon de faire sur d’autres projets. On voit le positif et le négatif avant d’en tirer une synthèse dans le film.