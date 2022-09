Le Visiteur du Futur : premier film de François Descraques créateur de la série web du même nom aux 50 millions de fans avec au casting Arnaud Ducret

Tout a commencé, il y a 13 ans par une web-série faite entre copains, avec trois bouts de ficelles. François Descraques, biberonné depuis son enfance à la science-fiction, son frère et tous ceux qui l’ont suivi dans cette aventure ont créé au fil du temps un véritable petit phénomène, drainant quantité de fans. Toujours sur ce canevas simple et éprouvé : " modifier le passé pour sauver l’avenir ", le réalisateur français et sa fine équipe ont tricoté un film, qui ravira les inconditionnels de la série autant que le simple " visiteur " néophyte !

Mélange bien dosé et malin de science-fiction à la sauce écologie, d’action, de comédie et de chronique familiale, sur fond de conflit de générations, le film réussit à installer un véritable univers et à maintenir tout du long une véritable tension dramatique.

L’énergie et la complicité évidente des acteurs ajoutent à la dynamique et à la veine comique du film, Arnaud Ducret, la " guest star " du film se révélant impeccable.

Le Visiteur du Futur c’est la garantie d’un très bon moment… ne vous en privez pas !