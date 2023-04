Le visage du mal logement à Bruxelles : dormir à quatre dans la même chambre depuis 10 ans

Les garçons montrent leurs carnets de dessin, remplis de personnages de mangas colorés. "Les enfants dessinent beaucoup. Cela ne fait pas de bruit et ne prend pas de place. Mais pendant les vacances, on va en Wallonie, à Durbuy ou dernièrement à Viroinval. Là-bas, ils peuvent se dépenser". En attendant d’être recontacté par la société de logement social, Raad Almoila épluche les petites annonces de logements à louer. "Généralement quand je dis que j’ai trois enfants, on ne me recontacte pas. Pourtant ils sont bien élevés. Dernièrement, j’ai même proposé de payer d’avance, une année de loyer !" Sans succès non plus !