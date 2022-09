Le visage de Ramsès II reconstitué grâce à la 3D

Le pharaon, mort il y a 3300 ans, repose actuellement au Grand Musée égyptien, où sa momie et celles de 21 rois et reines antiques ont été emmenées en grande pompe en 2021. L’occasion pour le souverain, ou du moins pour son crâne, de passer au scanner. L’opération a donc permis de reconstituer les traits de pharaon à deux stades de sa vie : à 45 ans et à 91 ans, âge de sa mort.