Le Visage de Pavil de Jérémy Perrodeau, le choc des civilisations au cœur d’un très beau roman graphique

Thierry Bellefroid nous parle du nouveau roman graphique de Jérémy Perrodeau, intitulé Le Visage de Pavil et qui paraîtra le 15 septembre prochain chez Editions 24.

Dès les premières pages de son roman graphique, Jérémy Perrodeau nous emmène sur une île perdue quelque part, aux confins d’un Empire, au milieu d’un océan dont on ne dira jamais le nom… Une île sur laquelle se trouve une cité lacustre tout à fait fascinante. Elle est dominée par une immense statue d’un dieu, qui est révéré par les habitants de cette île…

D’emblée, nous sommes frappés par les couleurs et plus particulièrement par l’unité des couleurs de ce roman graphique, qui présente une gamme chromatique très précise. Tout cela crée un côté décalé, comme l’explique Thierry Bellefroid, "on sent une envie de créer un théâtre de papier à travers le dessin".