Le virus Nipah, mortel, sans traitement ni vaccin, sévit en Inde : faut-il craindre une pandémie ?

Il s’agit d’un virus zoonotique, il se transmet de l’animal à l’homme. Ce sont les chauves-souris frugivores de la famille des Pteropodidae qui sont les hôtes naturels du virus Nipah. Elles ont, déjà par le passé, transmis le virus à des porcs, qui ont eux-mêmes transmis le virus à l’homme. Ou infecté des denrées alimentaires, comme le jus de palmier, qui, une fois consommées par l’homme, peuvent également l’infecter. Le virus peut ensuite se transmettre d’hommes à hommes.

"La transmission d’homme à homme n’est pas très efficace, précise l’infectiologue de l’Institut de médecine tropicale d’Anvers. Pour le Covid-19, on a eu des taux de reproduction qui ont dépassé deux ou trois à certains moments, c’est-à-dire une personne qui en contamine deux ou trois. Ici, le taux de reproduction est de l’ordre de 0.3, donc une personne qui contamine 'un tiers de personne'. Or en dessous de un, on considère que les épidémies ne sont pas de longue durée."

La transmission d’homme à homme nécessite un contact rapproché, il n’y a pas de transmission par aérosol. Cela dit, "des mutations du virus vers quelque chose de plus épidémique ne sont jamais à exclure. On l’a bien vu entre le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV2, il y a eu quelques mutations et ça suffit à les rendre beaucoup plus transmissibles."