Le violoniste Renaud Capuçon signe la direction artistique des 30 ans des Rencontres Musicales d’Evian

À l’occasion du 30e anniversaire des Rencontres Musicales d’Evian, à la Grange au Lac du 28 juin 2023 au 6 juillet 2023, le violoniste français Renaud Capuçon signe une programmation festive et prestigieuse.

Le violoniste et chef d’orchestre de 46 ans est à la tête de la nouvelle direction artistique des nouvelles Rencontres Musicales d’Evian. Les Rencontres s’ouvriront avec le Berliner Philharmoniker sous la direction de Zubin Mehta le 28 juin à 20h.

Au programme également durant cette semaine de Rencontres Musicales, Martha Argerich, Yo-Yo Ma, le Chamber Orchestra of Europe, l’Orchestre de Chambre de Lausanne – dont Renaud Capuçon est le chef d’orchestre titulaire depuis mai 2021 -, Avi Avital, Il Giardino Armonico et bien d’autres encore.

L’édition 2023 rendra hommage au violoncelliste Mstislav Rostropovitch (1927-2007), qui y fut directeur musical, et mettra aussi à l’honneur la jeune génération, en proposant une série de concerts matinaux.

Un projet qui s’inscrit dans une optique d’aide à la nouvelle génération de musiciens à laquelle Renaud Capuçon est très attaché : il a d'ailleurs créé un peu plus tôt cette année le label "Beau Soir Productions" afin d’aider les plus jeunes musiciens à éditer leurs productions. La notion de transmission est essentielle pour Renaud Capuçon et partie intégrante du ressenti qu’il a eu il y a trente ans, quand il se rendait aux Rencontres Musicales d’Evian pour la première fois pour assister à des concerts et y suivre des masterclasses. Il est aussi le créateur du "Festival de Pâques" d’Aix-en-Provence, qui met un accent à programmer de jeunes musiciens dans une programmation riche et variée, qui célébrera ses dix ans en 2023.