Le violoniste Ray Chen en caméo dans la série animée Arcane, inspirée de League of Legend

La série Arcane, produit par le développeur et éditeur du jeu, Riot Games, prend place dans l’univers de Runeterra – l’un des univers de LoL – et plus précisément dans la ville de Piltover. Cette cité, où vivent les gens aisés, est en conflit avec la ville de Zaun, qui se trouve juste en dessous de Piltover, une ville souterraine où l’air n’est que peu respirable et où la population vit dans la misère. Une lutte des classes entre les favorisés de Piltover et les habitants de Zaun qui n’a que trop duré et qui risque de dégénérer en guerre. Voilà pour le contexte de la série, qui se concentre sur plusieurs personnages issus du jeu en ligne. La série, qui a été conçue à la fois pour les fans du jeu, mais aussi pour ceux qui ne connaissent rien à LoL, se centre sur l’histoire de deux sœurs, Jinx et Vi.

Les images de la série sont à couper le souffle, dans un style très cyberpunk et l’histoire, haletante, ne manquera pas de captiver aussi bien les fans du jeu que les néophytes. Et la musique de la série, composée par Alexander Temple et Alex Seaver, est elle aussi très intéressante, mêlant à la fois des chansons à des titres plus instrumentaux, sur lesquels Ray Chen a collaboré. Il faut dire que la musique occupe une place très importante chez Riot Games, plusieurs personnages du jeu LoL ayant même leur propre musique dans le jeu.

La série, diffusée sur Netflix au mois de novembre 2021, a connu un véritable succès, détrônant même la série Squid Game, autre grand carton de 2021 de la plateforme de streaming. Riot Games et Fortiche Production ont déjà annoncé qu’il y aura une saison deux, sans encore dévoiler de date précise.