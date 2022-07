Le violoniste Daniel Matejča, candidat tchèque, remporte l’Eurovision des jeunes musiciens 2022

C’est le candidat tchèque, Daniel Matejča, qui a remporté les suffrages du jury de l’Eurovision de jeunes musiciens 2022, en interprétant la cadence et 4e mouvement du concerto pour violon n°1 de Chostakovitch. Il se classe premier de la compétition devant le violoncelliste allemand Philippe Schupelius et la violoniste norvégienne Alma Serafin Kraggerud.

La 20e édition du Concours Eurovision des Jeunes Musiciens s’est déroulée ce 23 juillet 2022 à Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier. Neuf artistes issus de neuf pays se sont illustrés sur la scène de l’Opéra Berlioz du Corum. Ils étaient accompagnés par l’Orchestre national de Montpellier Occitanie, placé sous la direction de Pierre Dumoussaud. Pour certains candidats, c’était la première expérience professionnelle avec un orchestre. Parmi les candidats en lice, la violoncelliste belge Thaïs Defoort.

C’est un palmarès 100% instruments à cordes qui vient d’être dévoilé, avec la violoniste norvégienne Alma Serafin Kraggerud, qui a interprété l’introduction et Rondo Capriccioso op.28, qui se classe à la troisième place du Concours, le violoncelliste allemand Philippe Schupelius, qui a joué le Pezzo Capriccioso op.62 de Tchaïkovski, qui arrive deuxième, et enfin le violoniste tchèque Daniel Matejča, qui a livré une très impressionnante prestation de la cadence et du quatrième mouvement du concerto pour violon n°1 de Chostakovitch.

"Ce prix ne m’appartient pas totalement, ce prix revient aussi à mon professeur et ma famille, qui m’ont élevé comme musicien et comme personne", a déclaré avec beaucoup d’humilité le jeune violoniste de 16 ans, qui était un peu sans voix en recevant son prix. Il aura l’opportunité de se produire lors de la prochaine édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier, en 2023.

Le jury de cette Eurovision des jeunes musiciens 2022 était composé de la pianiste Müza Rubackyté, qui en était la présidente, le violoniste Tedi Papavrami, Jean-Pierre Rousseau, directeur du Festival Radio France Occitanie Montpellier, la violoniste Nora Cismondi et le violoncelliste Christian-Pierre La Marca.

Ce concours organisé tous les deux ans, est un événement télévisé et radiophonique international de musique classique. Il vise à offrir la plus belle scène à des jeunes musiciens talentueux et à les aider à entamer une carrière internationale.