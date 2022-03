Le violoncelliste Yo-Yo Ma a joué l’hymne ukrainien devant l’ambassade Russe à Washington

Ce lundi 7 mars, un passant a surpris un violoncelliste masqué en train de jouer l’hymne national ukrainien devant l’ambassade de Russie, au pied du panneau "Zelensky Way" qui a été installé au 2650 Wisconsin Avenue. Ce passant a reconnu Yo-Yo Ma qui lui a simplement dit "Everyone has to do something", "tout le monde doit faire quelque chose".

Le soir même, le violoncelliste a retrouvé le pianiste Emanuel Ax et le violoniste Leonidas Kavakos pour leur concert au Kennedy Center. Ensemble, le trio a interprété l’hymne national ukrainien devant la salle comble, qui s’est solennellement levée.