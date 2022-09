Film italo-britannico-canadien, " Le violon rouge " a été réalisé en 1998 par François Girard. Le scénario retrace le parcours d’un violon maudit. L’instrument a été fabriqué au 17e siècle en Italie par un luthier anéanti par la perte de son épouse et d’un enfant mort-né. A l’écran, le violon traverse le temps, ressurgit aux quatre coins du globe et, à chaque nouvelle apparition, envoûte et provoque le malheur de son propriétaire.

Composée par John Corigliano, la bande originale a été saluée par l’oscar de la meilleure musique de film. L’exécution de la partition nécessite l’emploi d’un violoniste soliste et d’un ensemble à cordes. Ce samedi, la violoniste française Amanda Favier sera accompagnée par l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège dans une partition de haut vol. Amanda Favier joue elle-même sur un instrument ancien, un Goffriller de 1723. Elle est fascinée par les vies antérieures et la mémoire des instruments.

Amanda Favier au micro de François Caudron