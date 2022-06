Le violon Del Gesù de Régis Pasquier vendu 3,3 millions : qui dit mieux ?

Le musicien virtuose Régis Pasquier, ancien violon solo de l’Orchestre national de France, a mis aux enchères son compagnon de bois, sur lequel il jouait depuis 14 ans.

Ce violon a été fabriqué sous le ciel bleu de Crémone en Lombardie en 1736. Son luthier est l’un des plus célèbres de l’époque, on le surnommait "Del Gesù", le rival du fameux Stradivari…

Nous savons que Bartolomeo Guisepe Guarnerius, alias Del Gesu est le créateur de ce violon, car nous pouvons remarquer les initiales de Jésus-Christ – à l’origine du surnom du luthier - ainsi qu’une croix grecque tréflée, signatures du créateur.

Le violon se présente avec un fond d’une seule pièce en érable ondé. La table d’harmonie, de deux pièces, est en épicéa à pores fins et réguliers. La tête et les éclisses sont en érable à ondes moyennes et régulières, et le vernis de couleur brun orangé sur fond or.

C’est un instrument qui offre une résonance exceptionnelle, permettant de jouer dans de grandes salles. La découverte de ce violon fut pour Régis Pasquier une révélation sonore.

L’instrument a été mis aux enchères ce 3 juin à la maison Agutte et a trouvé preneur pour la non modique somme de 3,3 millions d’euros.

Bonne nouvelle : l’acheteur est un musicien. Alors, espérons que ce violon ne dormira pas derrière une vitre de verre, et chantera encore longtemps.