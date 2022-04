Le viol utilisé comme arme de guerre en Ukraine ? Le contexte est propice

Le viol est-il utilisé en Ukraine, par les Russes, comme une arme de guerre, une stratégie planifiée, orchestrée pour nuire à l’ennemi ? Les témoignages commencent à s’accumuler.

Human Rights Watch vient de publier (3 avril) le témoignage d’une femme de 31 ans battue et violée à plusieurs reprises à Karkhiv, dans une école où elle avait trouvé refuge. L’ONG a pu recueillir directement ses propos, et a reçu des photos de ses blessures au visage.

HRW déclare par ailleurs avoir recueilli trois autres allégations de violences sexuelles commises par des soldats russes dans d’autres villages du sud de l’Ukraine, mais ne pas avoir été en mesure "de les vérifier de manière indépendante".

Témoignages

Le 28 mars, le Times of London a publié un autre témoignage, recueilli par leur reporter. Il a pu parler à Natalya (nom d’emprunt), habitante d’un village du district de Brovary. Elle raconte. Deux soldats russes tuent son mari devant chez elle, puis entrent dans sa maison et la violent alors que son fils de quatre ans sanglote dans une petite pièce juste à côté. Ils réitéreront leur acte.

Le reporter du Times a en fait retrouvé la témoin dont parlait, dès le 22 mars, la procureure générale ukrainienne Iryna Vendediktova sur son compte Facebook. Elle annonçait : "Le militaire russe est soupçonné d’avoir violé les lois et coutumes de la guerre. Il a été signalé au tribunal et une demande d’arrestation a été déposée. Nous trouverons chaque coupable et le ferons répondre selon la loi."

"Il y a beaucoup plus de victimes que ce seul cas qui a été rendu public par le procureur général", a déclaré pour sa part Maria Mezentseva, une parlementaire ukrainienne.

Déclarations d’officiels ukrainiens

D’autres officiels ukrainiens ont aussi parlé de viols d’Ukrainiennes par des soldats russes. Le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, évoquait déjà plusieurs cas au début du mois de mars (à 19’21 sur la vidéo ici, en anglais). Devant le parlement danois, le président Zelensky a aussi déclaré : "Ils violent les femmes, les filles mineures."

La télévision ukrainienne a quant à elle diffusé des enregistrements qui lui auraient été fournis par les services de renseignements ukrainiens, dans lequel un soldat russe, parlant à des proches, évoque des viols.

Trop tôt

"Nous avons aussi reçu trois signalements de femmes de plus de 70 ans qui auraient subi des violences sexuelles" ajoute encore Céline Bardet, juriste et enquêtrice criminelle internationale, spécialisée dans les crimes de guerre, fondatrice de l’ONG We Are Not Weapons of War. “Mais ce sont des données secondaires, nous n’avons pas pu parler directement aux victimes”, s’empresse-t-elle de préciser.

Parce que si elle se bat pour donner voix aux victimes, pour les aider, pour sensibiliser à la question du viol comme arme de guerre, et lutter contre l’impunité des bourreaux, elle sait qu’il faut être extrêmement prudent : "Les conflits sont des terreaux propices pour les violences sexuelles, il y en a dans tous les conflits. Mais qualifier le viol d’arme stratégique, pensée, organisée, c’est autre chose. Je ne pense pas qu’aujourd’hui on ait suffisamment d’éléments pour dire que les violences sexuelles sont utilisées comme une arme stratégique dans le conflit ukrainien. C’est trop tôt."

Propagande

"Il y a une guerre de propagande énorme, rappelle la juriste. Il y a une propagande de la Russie, mais il y a aussi une propagande de l’Ukraine. On a vu l’affaire des 11 femmes violées à Kherson : il s’avère maintenant que ça n’aurait pas eu lieu. Il faut vérifier, corroborer pour pouvoir constituer des éléments de preuve et cela demande du temps."

Prudence, donc. Cette mise au point faite, Céline Bardet, n’hésite pas à dire qu’en effet, une série d’éléments laissent penser que le recours au viol comme arme stratégique en Ukraine est probable.

Les milices Wagner et tchétchènes

"Des milices Wagner ont été déployées, or on sait qu’elles utilisent ça dans d’autres pays, de manière ‘exponentielle’. On l’a vu en Centrafrique, au Mali. Même chose pour les milices tchétchènes qui sont aussi présentes, on sait qu’elles y ont recours. Il n’y a malheureusement pas de raison que ce ne soit pas le cas aujourd’hui en Ukraine."

Autre indice de cette probabilité : les violences sexuelles qui ont déjà eu lieu par le passé en Ukraine. La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février dernier mais la guerre dans le Donbass dure depuis bien plus longtemps (2014). Un rapport de l’ONU fait état de cas de violences sexuelles dans des lieux de détention (et à des checkpoints) perpétrées par les troupes pro russes mais aussi par les forces gouvernementales ukrainiennes.

Depuis 2014…

Cela dit, cela montre la complexité de ce genre de dossier, le rapport signale aussi : “Sur la base des cas documentés par le HCDH du 14 mars 2014 au 31 janvier 2017, il n’y a aucune raison de croire que la violence sexuelle a été utilisée à des fins stratégiques ou tactiques par les forces gouvernementales ou les groupes armés dans les régions orientales de l’Ukraine, ou par la Fédération de Russie dans la République autonome de Crimée.” Mais le rapport précise que seuls 31 cas ont pu être documentés, que cela ne reflète probablement pas l’ampleur réelle des violations et des abus, et que les cas de violence sexuelle sont généralement sous estimés. D’autres rapports ou enquêtes journalistiques tendent à montrer cette ampleur.

Patterns

Céline Bardet voit par ailleurs dans les signalements qui font surface aujourd’hui "certains éléments, certains patterns récurrents de situations où la violence sexuelle dans un conflit devient une arme de guerre. On va violer soit en public soit devant la famille dans un objectif d’humiliation et de punition.”

Michel Liégeois, professeur de relations internationales à l’UCLouvain, qui a étudié ces questions, rappellent les deux objectifs principaux du viol comme arme de guerre : "Il y a soit l’idée d’humilier une population pour imposer sa domination, ou alors la volonté de faire fuir la population par la terreur, et le viol est une arme de terreur, c’est l’objectif de purification ethnique. On a vu ça en Ex-Yougoslavie ou en RDC par exemple.”

Le viol pour faire fuir

Le contexte ukrainien lui semble propice à cet usage : "Je pense en particulier à la ville de Marioupol, ville essentielle pour les Russes pour assurer une continuité territoriale entre la Crimée et le Donbass. Il ne s’agit pas seulement d’y obtenir une victoire militaire. Je pense que les Russes souhaitent vider la ville de sa population qui leur est hostile, quitte à la repeupler avec des populations d’origine russe. C’est exactement le contexte dans lequel on pourrait voir apparaître des phénomènes de viol, pour semer la terreur et faire fuir la population.”

La "simple" rumeur de viols peut aussi semer la terreur et faire fuir les habitants, complète Céline Bardet, fondatrice de l’ONG We Are Not Weapons of War. "Dans certaines zones en Ukraine, les Russes propagent des rumeurs de viol mises en place sciemment, sur Télégram par exemple, parce que ça pousse les gens à partir."

Un ensemble

Michel Liégeois ajoute encore un autre élément qui lui fait penser que le viol est utilisé de manière systématique en Ukraine : "On a de plus en plus sous les yeux des images qui montrent qu’il y a des victimes civiles prises délibérément pour cible, parfois abattues froidement. A partir du moment où des troupes se rendent coupables de ce type d’actes, c’est un peu un ensemble."

"Au fur et à mesure que des territoires sont évacués par les Russes on va avoir de plus en plus de témoignages ou d’éléments factuels", ajoute le professeur de relations internationales.

Ce 5 avril, Le Figaro publie justement l’interview d’une psychologue ukrainienne, Kateryna Haliant. Elle a reçu le témoignage d’une vingtaine de victimes de viol, qui vivaient à Irpin, Boutcha ou Hostomel, des zones d’où les Russes se sont récemment retirés. Les histoires se ressemblent, “c’est comme si les Russes avaient planifié tout cela”, dit-elle.

