Le vinyle au secours du jeu vidéo

Au-delà de Black Screen Records, les amateurs de beaux (et bons) disques pourront également se tourner vers Ship to Shore PhonoCo et Laced Records. Ce dernier compte ainsi le plus gros catalogue du game avec 176 vinyles dont une vingtaine dédiée à Devolver (Talos Principle, Broforce, Hotline Miami...). De son côté, Ship to Shore PhonoCo offre une trentaine de références notamment puisées au Japon, chez Capcom, Konami, Taito, Sunsoft, Sega et Nintendo.