Le vinaigre de cidre, l'allié beauté naturel des peaux grasses et des cheveux ternes.

Connu pour ajouter une touche de peps aux salades estivales et pour soulager certains troubles digestifs, le vinaigre de cidre est moins réputé pour ses propriétés pour la peau. Il n'en manque pourtant pas, venant à bout de nombreux problèmes cutanés et capillaires à moindre coût. Avis aux peaux sensibles, grasses et matures mais aussi aux cheveux ternes, le vinaigre de cidre est (forcément) fait pour vous !

Essentiellement composé d'eau, le vinaigre de cidre n'en demeure pas moins riche en nutriments, acides organiques et sels minéraux, qui lui confèrent mille et une vertus pour la peau.

Cela en fait un puissant antibactérien qui permet de débarrasser la peau de ses impuretés en luttant contre les imperfections.

Et pour ne rien gâcher, il purifie la peau et réduit l'apparence des pores dilatés, offrant un teint plus net et plus lumineux.

Le vinaigre de cidre peut être utilisé en lotion pour venir à bout de tous ces désagréments. Soir et matin, après avoir démaquillé et nettoyé votre peau, il suffit d'en appliquer sur un coton et de badigeonner votre visage. Attention toutefois, mieux vaut diluer le vinaigre avec un peu d'eau ou acheter une lotion à base de vinaigre dans le commerce, pour ne pas agresser les peaux trop sensibles.