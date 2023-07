Le vin rosé en cubi a-t-il acquis ses lettres de noblesse ?

Le verre de rosé, c’est un classique de l’été. En cette période, il est souvent proposé en apéritif et/ou pour accompagner les repas. Lorsqu’il fait chaud, il est perçu comme plus rafraîchissant. Et si jusqu’ici, les amateurs de rosé privilégiaient la bouteille plutôt que le cubi, considéré comme de moins bonne qualité. Désormais, la situation semble s’inverser.

En tout cas, les ventes de rosé en cubi augmentent. Chez Delhaize, par exemple, leurs ventes ont augmenté de 10% l’année dernière alors qu’elles étaient déjà en augmentation depuis la crise du covid. Au point qu’on y propose aujourd’hui des formats "pouch", des cubis d’un litre et demi.

De meilleurs vins et un contenant de meilleure qualité

Pour sa porte-parole, cela s’explique par le fait qu’aujourd’hui on y met des vins de meilleure qualité, mais aussi parce que la qualité des contenants a évolué : "Les nouvelles techniques permettent aujourd’hui de rendre ces contenants en plastique totalement étanche. Ce qui permet de limiter l’oxydation et d’avoir un vin encore plus savoureux avec une durée de conservation plus longue".

Une tendance confirmée par Fabrizio Bucella, professeur à l’ULB et grand spécialiste des vins, interrogé par Lisa Bekens : "Quand le cubi est arrivé sur le marché, il avait mauvaise presse parce qu’on y mettait des vins qui n’étaient pas d’excellente facture. Ce n’est plus tout aussi vrai aujourd’hui, même si on ne mettra jamais un tout grand vin en cubi comme un Château Margault, par exemple. Mais on y trouve de très très bons vins aujourd’hui et personnellement, notamment pour un petit verre ou autre, c’est le meilleur choix parce que le système du cubi permet une très très bonne conservation du vin. Certains parlent d’un mois à un mois et demi. Je n’irais pas jusque-là, mais quelques semaines, certainement."

Reste qu’un vin en bouteille peut continuer à se bonifier. Ce qui n’est pas le cas du vin en cubi.