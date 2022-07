Le vin orange : en avez-vous déjà entendu parler ? Tout savoir sur cette boisson tendance !

Vin rouge, blanc, rosé, vert, voire jaune. Vous connaissez déjà ! Mais avez-vous déjà entendu parler du vin orange ? On vous explique !

On en voit de plus en plus dans les petites boutiques de connaisseurs ou les bars à vin spécialisés et vous allez probablement bientôt en voir partout puisque c’est la nouvelle tendance vinicole.

Originaire de la Géorgie, ce type de vin existe depuis des milliers d’années et n’est absolument pas nouveau pour de nombreux pays. Cependant, dans nos régions, on est très peu habitué à en croiser et c’est une rencontre avec Gérard Bertrand qui nous a fait découvrir cette boisson peu commune (chez nous).