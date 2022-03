Le vin en canette cible les jeunes

Jonathan Romain, professeur en marketing à l'IHECS, confirme : "Le cœur de cible, ce sont vraiment les jeunes. On parle ici des 18-25 ans: plutôt ceux qui ne sont pas habitués à boire spécialement du vin. Ils boivent plutôt de la bière. Et donc les grands producteurs de vin - puisque ce sont eux qui sont derrière les canettes ici - essaient de les attirer, s’en servent comme d’un produit d’appel pour créer leur clientèle de demain". Les jeunes sont donc particulièrement visés. De quelle manière ? Jonathan Romain : "C’est le côté nomade qui est visé, le côté moins formel aussi du vin que celui qu’ils peuvent connaître dans leur famille ou avec leurs parents. Et puis le côté pratique : on le boit frais. Et surtout le packaging en aluminium est le packaging le plus eco-friendly au monde, bien plus que le verre encore. Il peut se recycler à l’infini et ça, ça parle aux jeunes. Et donc, ce côté informel et en plus écologique, ça c’est " bingo " par rapport à la cible".