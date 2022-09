Le Vin des Femmes : découvrez les 4 vigneronnes belges mises à l’honneur lors des Sofitel Wine Days 2022

On retrouvera un menu élaboré par Jean-Philippe Watteyne (vous vous souvenez de son passage à Top Chef) dont le point de départ a été les vins. Que faire pour marier le mieux un vin avec un plat ? Deux écoles : soit on suit les caractéristiques du vin pour un plat qui s’accorde en douceur ; soit on part à l’opposé et on crée une harmonie où les opposés s’assemblent.

Tout au long du menu, on retrouvera donc ces 4 vins :

1. Domaine de Glabais

Crémant de Wallonie, cuvée classique, pour l’apéritif qui se compose d’un trio de spécialités belges revisitées

2. Clos les Ramiers

Un Chardonnay 2018 pour l’entrée. Le chef associé volontiers le chardonnay avec les ris de veau mais, pour changer du classicisme, il est parti sur une dégustation froide avec une terrine. Toujours dans une volonté de faire ressortir le terroir, la terrine est accompagnée d’un sirop de la région du Limbourg.

3. Domaine du Chapitre

Le Saint-Rémi accompagne le plat qui restera dans les classiques : un limousin de Ciney (région du Domaine du Chapitre) avec une variation de la tarte al d’jote, clin d’œil à Nivelles.

4. Château de Bioul

C’est le Terre Charlot qui conclut le repas avec un dessert qui a besoin de sublimer un vin un peu jeune, plein de vivacité et de matière, qu’on n’attend pas forcément en dessert. Plus habitué aux vins sucrés ou liquoreux, le Terre Charlot étonne et permet de finir sur une note acidulée qui réveille (pas de sieste obligatoire après le repas du coup !)