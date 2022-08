Le vin de nos vacances a-t-il le même goût au retour à la maison ?

En attendant, rappelons que de multiples facteurs influencent la perception gustative et olfactive d'un vin. A l'université Heriot-Watt d'Edimbourg, on s'est récemment rendu compte qu'un fond sonore dictait la façon dont on appréhendait un jus. Une musique "puissante et lourde" donnait l'impression de déguster un vin décrit de la même façon. A l'inverse, si la bande-son est plus subtile et raffinée, on jugera davantage un vin dans les mêmes termes.

A l'heure où la capsule à vis gagne du terrain, on sous-estime aussi l'importance du bouchon de liège dans l'expérience œnologique. Au laboratoire de recherches Crossmodal de l'université d'Oxford, on a découvert qu'un vin dont on entend le "pop" au moment du débouchage a davantage de chance d'être jugé meilleur. Analyse hautement subjective, la dégustation d'un vin est soumise à une grande variété de facteurs, influencés par nos sens. Et cela concerne aussi bien l'heure que la météo ou même les personnes avec lesquelles on partage un verre...