Le village fantôme de Doel va pouvoir ressusciter, après des décennies d’agonie

Sheila De Graef, l’une des irréductibles, qui dirige le café “Doel5”, réagit au micro de la VRT : "On ne sait pas ce qu’ils vont faire de ces maisons. C’est facile de dire ‘Doel peut rester, les gens peuvent revenir’. Mais que va-t-il se passer avec les maisons ? Vont-elles être rénovées ? Démolies ? Un promoteur va-t-il construire du neuf, très cher ? On va devoir voir. J’espère qu’avec mon affaire je pourrai avoir une place dans le nouveau projet, on est ici depuis si longtemps et on veut rester."

