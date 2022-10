"Le village des damnés", un classique du cinéma de science-fiction à voir sur La Trois

Avant le remake américain de John Carpenter sorti en 1995, une première version britannique du livre de John Wyndham avait déjà été réalisée par Wolf Rilla en 1960. Devenu un classique du cinéma d'horreur et de science-fiction, Le Village des damnés est à découvrir le mercredi 19 octobre à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois.

Que raconte ce film ?

Le village de Midwich en Angleterre est le théâtre d'un phénomène mystérieux : tous ses habitants, animaux et visiteurs tombent dans un profond sommeil pendant quelques heures. A leur réveil, il est impossible de trouver une explication.

Quelques mois plus tard, les douze femmes et filles du village en âge d'enfanter se retrouvent enceintes et accouchent le même jour d'enfants blonds aux yeux un peu étranges. Ces enfants vont se révéler physiquement et intellectuellement très avancés pour leur âge, avec des dons de télépathie, mais manifestent assez rapidement des intentions particulièrement hostiles à l'encontre de la population. Les autorités britanniques apprennent que des phénomènes identiques se sont produits dans différents endroits du monde ...