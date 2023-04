Le village de Vogenée dans l'entité de Walcourt sera mis à l'honneur ce week-end !

Cette année, c'est le petit village de Vogenée qui est mis à l'honneur. Avec la participation de plusieurs acteurs locaux et des habitants, le village sera animé ce 23 avril, d'une foule d'activités pour petits et grands. Rassembler les citoyens et partir à la décovuerte du village et de ses habitants de manière collective et particippative, c'est le but de cette chouette organisation du Centre culturel, de l'Office du Tourisme et de la ville de Walcourt.

Détails en compagnie Claire David du Centre culturel.