Le village de vacances de Gedinne est à vendre

La commune de Gedinne va lancer la vente de son village de vacances implanté à Vencimont dans les prochains jours. Le village de vacances était à l’abandon depuis la fin du contrat du dernier gestionnaire du site il y a deux ans. Construit dans les années 70 par la province de Namur, il avait besoin d’une sérieuse rénovation. Pour le bourgmestre, Vincent Massinon, la commune n’était pas capable d’assurer un tel chantier : "On avait envie d’avoir un village de vacances qui se mette au goût du jour. Et pour ce faire, il faut investir pas mal d’argent. Ce qu’une commune comme la nôtre ne peut pas faire. Ou en tout cas pas de manière rapide comme un privé pourrait le faire."

Le comité d’acquisition de la commune a estimé le prix minimum à 1,2 million d’euros. Une dizaine de candidats se sont déjà montrés intéressés par le site au potentiel de développement important. A l’heure actuelle, le site n’abrite que 50 chalets capables d’héberger environ 200 personnes. Mais le site de 20 hectares pourrait héberger bien plus de monde selon le bourgmestre : "On pourrait facilement doubler voire tripler le nombre de chalets."

Une expansion du site qu’accueillent de façon mitigée les quelques commerçants du village de Vencimont. A la boulangerie Dumont, par exemple, on se demande si les clients sortiront encore du site pour faire leurs courses : "Ce sera certainement une bonne chose car de toute façon cela va amener des touristes à Vencimont. Ça va faire reprendre vie au village. Mais on a aussi un peu peur car on a aucune assurance de savoir si une boulangerie, un restaurant ou un magasin vont être installée dans le village de vacances."

La vente sera finalisée d’ici quelques mois. Les nouveaux propriétaires devront ensuite s’attaquer aux travaux de rénovation bien nécessaires.