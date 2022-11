Le village de Noël de Charleroi aura sa patinoire malgré les prix de l’énergie

Le Village de Noël de Charleroi ouvrira ses portes le 25 novembre pour s’achever en apothéose avec une soirée du nouvel an le 31 décembre. La Ville a présenté l’édition 2022 et contrairement à la majorité de marché de fin d’année, Charleroi gardera une patinoire sur la place Verte malgré la hausse des coûts de l’énergie.

Près de 70 exposants

"54 exposants seront installés sur la place de la Digue ainsi qu’un grand restaurant, "Le Chalet Valk" à l’ambiance savoyarde et Suisse", explique Nicolas Vercoutere de Colors Production, l’organisateur du village de Noël.

"Sur la Place Verte, là aussi il y aura une quinzaine de chalets soit beaucoup plus d’exposants que les autres années et une patinoire où le public pourra prendre des cours de patin. Mais tout au long de la période d’ouverture, il y aura plusieurs parades spectacles et animations sur les deux places", ajoute-t-il.

Des exposants qui viendront parfois de loin puisqu’on annonce des stands venus de Royaume-Uni et d’Allemagne.

Une patinoire "verte"

À contre-courant des autres marchés de Noël de cette année, la Ville de Charleroi a décidé de garder une patinoire (payante). Ce qui signifie qu’en cette fin d’année, il n’y aura des patinoires qu’à Bruxelles et Charleroi. Les autres villes ayant préféré arrêter les pistes de glaces artificielles en raison des prix exorbitants de l’énergie et l’impact écologique.

"Dans le cahier des charges, nous avons anticipé cette question écologique. C’est le prestataire qui gère totalement la patinoire, ce qui signifie zéro dépense pour la Ville. Cependant, nous lui avons imposé d’avoir une réflexion écologique sur l’ensemble du village de Noël. C’est comme ça que le prestataire a conçu une patinoire avec un système qui récupère l’énergie. La chaleur produite par le groupe froid est récupérée pour chauffer le local à patins afin de ne plus utiliser un chauffage électrique. Comme ce système répondait à nos préoccupations écologiques et économiques, nous avons décidé de maintenir cette patinoire", explique Babette Jandrain, l’échevine en charge des festivités. L’ensemble du mécanisme de la patinoire sera aussi mieux isolé.

Enfin, le village de Noël carolo se veut aussi social puisque des associations seront présentes dans les chalets durant toute la période de l’évènement.