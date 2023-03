Le "village de l’encens" au Vietnam : l'activité artisanale attire de nombreux touristes

La société "Long Hoa" en fabrique depuis plus de 100 ans. Le lieu a connu la célébrité grâce à une photo d’un artiste vietnamien montrant ce séchage à l’air libre. C’est ce qui a donné l’idée au patron de la société d’ouvrir l’atelier aux touristes, pour 4 euros. Les jours d’affluence, près d’une centaine de personnes investissent le lieu.

Mais le travail des employés ne s’arrête pas pour autant. La production de l’encens doit se poursuivre car la demande est grande : l’encens est vendu localement et exporté.

Le bambou est taillé et façonné pour faire des bâtons. Ils sont coupés, polis et triés par les employés. Ensuite, les bâtonnets sont teints de différents coloris traditionnels et enduits d’encens.