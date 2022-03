Le "vieux" Simon Mignolet veut aider les Diables pendant encore longtemps : "Je suis fier de faire partie de ce groupe"

En l'absence de Thibaut Courtois, Simon Mignolet devrait être le gardien titulaire des Diables Rouges en Irlande samedi.

Le portier du Club de Bruges, qui est devenu papa pour la deuxième fois il y a quelques jours, sait qu'il a un grand rôle à jouer avec les nombreux jeunes joueurs convoqués par Roberto Martinez pour ce rassemblement des U50, les internationaux qui comptent plus de cinquante apparitions avec les Diables étant laissés au repos pour ces deux matches face à l'Irlande et au Burkina Faso.

"Je suis très heureux d'être à nouveau papa, la maman et le petit garçon vont bien !, a souri Simon Mignolet au micro de la RTBF. Nous sommes professionnels, nous sommes internationaux, c'est donc normal pour moi d'être présent, et je suis content d'être là. On aura beaucoup de temps après pour prendre du plaisir en famille. Tous les jeunes présents ici cette semaine, c'est bien pour le futur, ils peuvent apprendre beaucoup de choses et obtenir du temps de jeu."

Du temps de jeu, Simon Mignolet n'en a que trop rarement eu chez les Diables : 118 sélections, 31 capes, mais le Limbourgeois ne s'en plaint pas.

"Je suis déjà très content de compter ce nombre de sélections, tu sais comment ça se passe quand tu as un gardien comme Thibaut devant toi. Mais je suis également heureux de mon nombre de capes, et j'ai la possibilité d'en prendre une de plus cette semaine. On va essayer de faire ça et d'aider les jeunes joueurs, pas seulement avec mon âge, mais aussi avec ma position sur la pelouse."

À 34 ans, Simon Mignolet est de loin le joueur le plus âgé de ce rassemblement des Diables. Mais ce n'est pas un problème pour lui !

"Je suis le plus vieux, peut-être le plus expérimenté aussi, a commenté l'ancien gardien de Liverpool. Je suis là pour aider les jeunes, pour les mettre à l'aise en prévision des matches. Je suis fier de faire partie d'un groupe qui a réalisé de grandes choses, comme notre victoire face au Brésil. J'y étais, même si c'était sur le banc. Quand je suis là, c'est pour aider l'équipe, le groupe, et j'espère en faire de même au Qatar. J'ai suivi les cours d'entraîneur avec d'autres Diables, mais je ne sais pas encore ce que je veux faire après ma carrière. J'ai 34 ans, et je veux encore beaucoup jouer au poste de gardien !"