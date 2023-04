Le Vieux Moulin à Strainchamps manque d’éducateurs pour encadrer les jeunes

Manque de personnel et de moyens financiers… Le Vieux Moulin à Strainchamps – Fauvillers appelle à l’aide. Ce centre accueille 18 enfants et ados dont les parents ne peuvent plus s’occuper momentanément. Les éducateurs et éducatrices qui travaillent dans ce centre veulent offrir un accompagnement de qualité à ces jeunes mais ils se sentent souvent débordés. Ils ne sont pas assez nombreux. Bien que ce secteur soit une compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles et que le Vieux Moulin se sente écouté par la Ministre de l’Aide à la Jeunesse, Valérie Glatigny, l’institution a aussi souhaité interpeller le Fédéral. Hier, le Ministre de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne est venu à Strainchamps à la rencontre de l’équipe.