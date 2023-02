"Le vieux est de retour": Riner sacré à Paris à un an et demi des JO

"C’était très, très compliqué pour moi de revenir à ce niveau-là, ça a été une petite course contre la montre. Aujourd’hui je suis content, j’ai eu des sensations qui se sont débloquées", a-t-il expliqué après avoir fait retentir la Marseillaise.

A 18 mois du grand rendez-vous des Jeux olympiques de Paris, Riner, qui s’est estimé "à 70%" de ses capacités, faisait de ce tournoi de Paris 2023 une étape importante dans sa préparation.

"On est encore très loin de mon meilleur niveau, je suis très loin du niveau que j’avais avant de me blesser. Mais il faut rester positif, il reste encore un an et demi et je suis prêt à travailler, j’ai un staff super autour de moi, donc que demander de plus ?", a déclaré le Guadeloupéen, qui visera à Paris un troisième titre olympique en individuel.

Avec cette septième victoire dans la capitale, Riner égale au passage le record de sacres de la Française Lucie Décosse. "Ça fait plaisir d’égaler un record, ce n’est pas le premier objectif, mais c’est toujours bien de laisser une trace sur le plus beau tournoi du monde, à la maison", s’est-il félicité.

Pour son entrée en lice, trois ans après sa dernière apparition à Bercy, Riner s’était défait du Bahreïni Azamat Chotchaev de manière expéditive, marquant un ippon au bout de 29 secondes.

Au tour suivant, il avait eu besoin de 2 min 35 sec pour venir à bout du Kazakh Adil Orazbayev, puis en quart de finale, le combat contre l’Azerbaïdjanais Dzhamal Gamzatkhanov était allé jusqu’à la prolongation.

Ensuite, la demi-finale, son combat le plus difficile de la journée de son propre aveu, s’était conclue aux pénalités face à l’Ouzbek Alisher Yusupov. "Tactiquement, je l’ai bien maintenu. J’ai un peu de regrets à la sortie parce que je voulais le faire tomber […] Mais quand on ne peut pas attaquer, on joue les pénalités", a-t-il analysé.

Cette deuxième journée de compétition a également été marquée par le sixième succès à Paris d’Audrey Tcheuméo après ses sacres en 2011, 2015, 2017, 2018 et 2022.