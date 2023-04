Le vidéo mapping de Dirty Monitor prêt pour l’expo universelle 2025

Dirty Monitors, un studio digital créé il y a une quinzaine d'années par deux frères passionnés d'image à Charleroi, fait figure de pionnier dans le vidéo mapping, soit l'art de projeter des effets 3D sur des surfaces architecturales pour virtuellement transformer des bâtiments. La recette du succès de ce "collectif d'artistes" à l'esthétisme caractéristique réside selon son manager dédié à l'international dans "l'innovation permanente" et le "décloisonnement".

Développé dans les sphères électroniques proches du Rockerill, le projet a rapidement séduit des créateurs tels que Franco Dragone et Luc Petit, rappelle Arnaud Meulemeester. La société carolo, forte d'une renommée internationale construite au fil de prestations aux quatre coins du globe, de Mons au Moyen-Orient en passant par Tomorrowland, ne souffre pas trop de la fameuse guerre des talents qui agite le secteur des technologies numériques et créatives. "On est assez attractifs pour attirer les profils technico-artistiques que l'on cherche, même s'ils sont durs à trouver."