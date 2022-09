Le Victoria & Albert Museum à Londres s'intéresse aux objets cassés

La seconde édition de l’exposition reprend le même principe, à l’exception qu’elle incorpore des objets provenant du Royaume-Uni et de Singapour. Des designers et studios de création originaires des deux pays les ont réinventés de façon innovante. Citons, par exemple, un macareux en bois appartenant à Oli Stratford. Le Britannique a toujours été très attaché à cet objet décoratif, qu’il a baptisé Graham après que ses parents lui en ont fait cadeau pour son trentième anniversaire. "Malheureusement, Graham a été attaqué dans la nuit par mon chat Edward, et le pauvre petit n’a plus jamais été le même depuis lors", comme il l’écrit dans une note explicative, exposée à côté du pingouin dans le cadre de “R for Repair”. Le Singapourien Ng Si Ying lui a redonné du panache en utilisant une technique complexe de tressage du rotin.