Le vibrato en chant classique, une question au cœur de tous les débats

Lorsqu’on parle de la musique ancienne, la question du vibrato est au cœur de tous les débats et de toutes les réflexions. Véritable identité de certaines voix et personnalités célèbres, le vibrato en chant déchaîne en effet les passions autant qu’il divise. Mais qu’est-ce qu’un vibrato ? Petite explication avec la soprano Céline Scheen.

Ajouté à la justesse, à la puissance, au timbre, à la personnalité artistique, le vibrato apporte ces touches d’émotions puissantes, qui semblent venir vous chercher au plus profond de vous-même. Mais que se passe-t-il, concrètement, dans le corps d’un chanteur ?

Le vibrato est le résultat d’un équilibre dans le travail musculaire entre deux muscles antagonistes du larynx : les muscles thyro-arythénoidiens et crico-thyroidiens.

Les cordes vocales, sous la pression exercée dans les deux sens, se retrouvent libres de vibrer et provoquent cette fameuse oscillation de la voix. La respiration joue elle aussi, un rôle primordial, développant le geste juste, au niveau de l’abdomen et du diaphragme.

Le souffle, souvent appelé dans le jargon de chanteur "colonne d’air", est utilisé avec une certaine constance, notamment pour enclencher notre fameux vibrato.

Cela permet un certain relâchement de l’organisme, propice à l’apparition et la gestion d’un vibrato plus ou moins régulier et harmonieux. Le squelette du larynx et les différents résonateurs amplifient cette vibration.

Les caractéristiques du vibrato changent en fonction des lieux et des époques. De la nature du chanteur aussi, de sa morphologie et de sa mécanique.

Les enfants chantent sans vibrato. Chez les personnes âgées, il peut s’amplifier. Nous aurons alors une oscillation de hauteur plus importante. Sa vitesse de vibration peut aussi s’intensifier.