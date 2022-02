Le vibrant hommage d’Andy Murray à Del Potro : "Il mérite de beaux adieux"

Si ce n’était pas l’amour fou entre les deux joueurs chez les juniors, un véritable respect s’est finalement instauré entre les deux champions. L’ancien numéro un mondial, bien placé pour comprendre les maux de Del Potro, a d’ailleurs tenu à lui rendre un vibrant hommage.

L’Ecossais, lui aussi, avait annoncé sa retraite en janvier 2019 avant de tenter une ultime opération à la hanche, qui portera finalement ses fruits puisque le double champion olympique fait toujours parler de lui, trois ans après cette annonce. "On connait beaucoup de moments difficiles à traverser loin des caméras. Je l’ai moi-même vécu : vous avez l’impression que vous souffrez longtemps seul. C’est la toute première fois que Del Potro parle de ça publiquement depuis longtemps. Je suis sûr que cela l’a soulagé et qu’il se sent mieux suite aux nombreux messages d’amour et de soutien qu’il reçoit".

Qu’en sera-t-il de Del Potro a court terme ? L’ancien numéro 3 mondial disputera donc son tournoi à domicile avant de (peut-être) s’envoler pour Rio et y disputer son dernier tournoi professionnel dans une ville symbolique à ses yeux. En 2016 et alors qu’il revenait une énième fois sur le circuit après des pépins au poignet, l’Argentin battait respectivement Novak Djokovic et Rafael Nadal pour s’offrir une médaille d’argent inespérée aux Jeux Olympiques.

Même si Juan Martin n’a pas définitivement fermé la porte à une ultime tentative s’il trouve la solution miracle pour son genou, son bourreau de Rio espère que le public lui réservera une belle ovation cette semaine. "Il mérite de beaux adieux. Il ne sait sûrement pas comment son genou va réagir après sa longue absence, tout comme moi avec ma hanche. Sa situation est très difficile mais j’espère qu’il pourra terminer sur une bonne note, qu’il aura tous ses supporters derrière lui et qu’il pourra profiter d’une magnifique ambiance".

Des propos classes de la part de Sir Andy. Quant à la Tour de Tandil, nul doute qu’il suivra les conseils de son confrère.