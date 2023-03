Le Viagra : comment consommer ces petites pilules bleues sans aucun danger ?

Les causes des troubles de l’érection peuvent être physiques, mais aussi psychologiques et elles sont nombreuses. Certaines maladies comme la dépression, l’hypertension, la maladie de Parkinson ou encore le cholestérol et le diabète en sont des exemples. Chaque profil est différent.

Pour avoir une bonne érection, il faut des bons vaisseaux, des bons nerfs, il faut être bien dans sa tête…

Les patients ne parlent pas toujours tout de suite de leurs troubles d’érection. Certains patients vivent ça depuis plusieurs moi ou plusieurs années parce qu’ils ont peur d’en parler, et donc il faut poser les bonnes questions pour trouver d’où le problème peut venir. Quels sont les antécédents du patient ? Ses habitudes de vie ? Fume-t-il ? Quelle est sa consommation d’alcool ? Son âge ?

"Pour avoir une bonne érection, il faut des bons vaisseaux, des bons nerfs, il faut être bien dans sa tête, il faut avoir de la testostérone et en fonction du profil du patient" explique le Dr Bailly. On complète le bilan par quelques examens et on voit si on doit aller vers une prise en charge médicamenteuse, ou pas.