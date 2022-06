Le viaduc Herrmann-Debroux sera fermé en direction de Bruxelles ce week-end

Un asphaltage aura lieu à partir de ce vendredi à 21h00 jusqu'à lundi à 05h00 du matin à la fin de l'autoroute E411, vers l'entrée de Bruxelles au niveau du viaduc Herrmann-Debroux, qui sera donc fermé à la circulation dans cette direction, a signalé jeudi la porte-parole de Bruxelles Mobilité Camille Thiry. Des perturbations de la circulation sont à prévoir.

Bruxelles Mobilité conseille aux automobilistes qui souhaiteraient entrer dans Bruxelles à ce niveau de rester sur le ring R0 au carrefour Léonard, et ce jusqu'aux Quatre Bras pour ensuite prendre l'avenue de Tervuren et le boulevard du Souverain. Des déviations locales sont aussi mises en place via la chaussée de Wavre, l'avenue Herrmann-Debroux et l'avenue Demey.

Cet asphaltage s'inscrit dans le cadre des travaux de rénovation préventive de grands tronçons de voirie réalisés chaque année par Bruxelles Mobilité entre le printemps et l'automne.

Le prochain asphaltage aura lieu, sous réserve de conditions météorologiques favorables, du vendredi 8 juillet à 21h00 jusqu'au dimanche 10 juillet à 12h00, sur le ring 0 au niveau d'Anderlecht, plus précisément entre les bornes kilométriques 54,45 et 55,5. Les travaux se feront alternativement sur les bandes de gauche et sur celles de droite afin de maintenir ouverte une bande de circulation durant toute la durée du chantier. Les entrées et sorties d'autoroute resteront accessibles.