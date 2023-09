Le Very Bad Trip de Vincent Van Quickenborne

Le ministre de la justice Vincent Van Quickenborne est en mauvaise posture. Toute la presse flamande se pose la question ce matin : a-t-il menti en disant qu’il ne savait rien à propos des débordements lors de sa fête d’anniversaire ? Plusieurs de ses invités avaient uriné sur un combi de police. De nouvelles images remettent sa version en cause.

Ik moet pipi doen

Vous avez peut-être en tête le début du film Very Bad Trip. Il y a une scène où trois amis se réveillent, en plein black-out avec un tigre dans la salle de bains après une soirée trop arrosée. Le Very Bad Trip du ministre Vanquickenborne n’atteint pas les sommets du film, mais enfin, la soirée d’anniversaire du 14 Aout du ministre de la justice va révéler des surprises. Des images de surveillance montrent au moins trois fêtards uriner sur le combi de police présent pour assurer la défense du ministre, plusieurs fois menacé de mort par des barons de la drogue.

Le ministre s’est défendu en disant : "Je n’étais pas au courant de ces faits, que je condamne d’ailleurs." Le problème, c’est que le ministre a visiblement oublié quelques détails. Il n’a pas retrouvé un bébé inconnu dans un placard, il ne s’est pas arraché les dents pour gagner un pari, ni ne s’est marié avec une prostituée déguisée en Elvis comme dans Very Bad Trip mais la VRT a pu visionner des images de vidéo surveillance où, selon nos confrères, il sort de chez lui, fait semblant d’uriner lui aussi, se prend en selfie, rit et ouvre la porte du combi de police. Bref, les images montrent que le ministre ne semble pas totalement ignorer les "incidents de miction," pour reprendre l’expression consacrée des rapports de police. Le voilà au cœur de la rentrée en plein "pipigate," dans toutes les pages de la presse flamande.

Danger politique ?

Est-ce que ces "incidents de miction" peuvent mettre en danger le ministre Vincent Van Quickenborne ? Le fait de boire des pintes et d’uriner n’importe où n’est pas susceptible de détruire une carrière en Belgique. Les images de Théo Francken urinant dans la rue à Bruxelles, très opportunément apparues récemment, le montrent. L’ancien secrétaire d’État N-VA s’est défendu en regrettant son geste, mais en demandant de la compréhension, après tout, disait-il c’était une soirée trop arrosée, après une période lourde et stressante. Il avouait avoir eu un comportement stupide. Je ne veux pas cautionner cela, mais en fin de compte, je ne suis qu’un être humain.

Le problème de Vincent Van Quickenborne, ce n’est pas tellement son image ou l’opposition, ce sont les syndicats de police. Très remontés contre le gouvernement, leurs principales revendications salariales et de revalorisation du métier sont restées lettre morte. Il y a donc pour les policiers un moyen de pression. Pour les syndicats de policiers, ces incidents démontrent un manque de respect de plus en plus généralisé pour la fonction. Si même les amis d’un ministre libéral des beaux quartiers de Courtrai, en plein Texas de Flandre, ne montrent plus de respect pour la police, où va-t-on ?

Law and order

L’opposition en Flandre commence à suivre ce discours. La démission est ouvertement demandée par le Vlaams Belang. La N-VA est un peu plus réservée mais déclare que si le ministre a menti, il devra démissionner. Ce qui se joue ici, c’est la posture "Law and Order," la posture sécuritaire que se disputent les partis de droite. L’incident de miction vient décrédibiliser le VLD et offre à la N-VA et au Belang l’opportunité de redorer leurs blasons auprès de l’électorat policier. Il y a des "Ik moet pipi doen" qui peuvent coûter cher.