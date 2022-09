Le Very Bad Lab : Vers une coupure réelle avec le modèle classique de consommation

Véritable passionné d’écologie et de permaculture, Laurent Lambert a la chance d’avoir un boulot qui lui permet de transmettre sa passion à des ados et des jeunes adultes. Pour lui, ça n’a pas de prix !

Assistant social de formation, il a travaillé dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse pendant 12 ans. Depuis 2020, il est engagé en tant que chargé de mission en Permaculture et Transition Écologique au sein de la fédération de Maisons de Jeunes et Organisation de jeunesse, FOr’J. Son nouveau métier consiste à mener des projets en lien avec ces thématiques dans les différentes Maisons de Jeunes à destination des 12 à 26 ans. Son projet du moment, c’est le Very Bad Lab, un projet de transition écologique inspiré du concept de Base Autonome Durable.