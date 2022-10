Le Very Bad Lab : De la permaculture et de la low tech pour devenir autonome

En clair, on vise l’autonomie grâce au bon sens et à la low tech, de la technologie utile, durable et accessible à tous. En mars, le projet a débuté dans un jardin où rien ne poussait à part de l’herbe. Aujourd’hui, la maison des jeunes de Ransart compte un potager en permaculture, une serre maraîchère, un réacteur Jean Pain, sorte de chauffe-eau solaire et une rocket stove, un système de poêle à bois qui conserve la chaleur… Des réalisations qui mêlent permaculture et low tech et qui permettent aux jeunes de se former à de nouvelles techniques. Et ils espèrent prochainement parvenir à l’automation de l’ensemble grâce à des modules programmables.

La grande finalité du projet est de proposer une rupture réelle avec le modèle classique de consommation, montrer à différents publics qu’il existe des solutions concrètes et réalisables, le tout sous forme de laboratoire, de lieu d’expérimentation et de fonctionnement par essai-erreur.