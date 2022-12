Le Verviétois Grégoire Munster pilote officiel en WRC2 avec la M-Sport Ford en 2023

Grégoire Munster et le Français Adrien Fourmaux seront les deux pilotes officiels de M-Sport Ford l'an prochain en WRC2 sur le championnat du monde des rallyes, a annoncé l'écurie britannique vendredi.

Les deux pilotes seront au volant d'une Ford Fiesta Rally2. Le Verviétois, 23 ans, qui pilote sous une licence luxembourgeoise, a déjà performé en WRC2 remportant le Rallye du Japon, le dernier de la saison 2022 sur une Hyundai i20.

"Le plan est de participer à de nombreuses épreuves l'an prochain en Rally2, tout en mettant à profit mon expérience et en découvrant certaines épreuves. Je dois m'adapter à la voiture et je veux être performant pour obtenir de bons résultats. M-Sport est une véritable usine à talents. Si vous regardez Elfyn Evans, Ott Tänak et Thierry Neuville, ils viennent tous de M-Sport", a expliqué le fils de Bernard Munster, ancien champion de Belgique.

"Je pense que c'est le meilleur endroit pour évoluer en tant que pilote, l'équipe est agréable à travailler et la voiture est solide. Une bonne saison nous attend, donc l'objectif sera de maximiser mon travail avec eux pour acquérir davantage d'expérience et poursuivre ma progression".

Après une saison difficile sur une Ford Puma en WRC, Adrien Fourmaux retrouve lui l'antichambre de la catégorie reine sur un modèle qu'il connait bien pour l'avoir déjà pilotée en WRC2 entre 2019 et 2021 avec Renaud Jamoul comme copilote.

M-Sport avait officialisé ses pilotes en WRC avec l'Estonien Ott Tänäk et le Français Pierre-Louis Loubet dont le copilote sera Nicolas Gilsoul. Le championnat du monde WRC l'année prochaine qui débutera par le Monte-Carlo du 19 au 22 janvier.