"Le versant féroce de la joie", une biographie romancée du cycliste Franck Vandenbroucke par Olivier Haralambon

Il identifie cette mélancolie qui ne nourrit pas, dit-il, que les créateurs, les artistes, mais aussi les athlètes. Pour lui, le cycliste entretient avec son vélo le même rapport que le violoncelliste avec son instrument, un corps à corps qui le prolonge. Une fusion qui le laisse démuni hors la scène.

On découvre dans ces pages, qui serpentent en souplesse comme une belle route de campagne, que le sportif de haut niveau est un albatros. Dès qu’il descend de sa selle, il se retrouve sans armure pour affronter le monde, il est en proie aux doutes et à un désir d’absolu que rien ne comble, et que la drogue – puisque c’est le cas ici – camoufle, tempère, avant de tuer.

C’est tout le système du cyclisme qui est mis en question dans ce roman, car le cyclisme est devenu une entreprise, un enjeu financier autour duquel tournait – peut-être moins maintenant – des docteurs Mabuse, pourvoyeurs de substances qui réduisent comme on le lit dans ces pages, "la distance qui sépare du vide éternel, parce que pédaler, c’est la vacuité même", agiter ses jambes pour gagner au final de l’argent, une médaille, un baiser de Miss Ricard et un bouquet de fleurs…

Et c’est ce qui bouleverse dans ce roman, autant que dans les autres livres d’Olivier Haralambon, cette connaissance intime, tragique, fascinante de cet appel d’air vers l’Olympe, et le gouffre qui menace. Cette sensation à la fois de faire corps avec le Tout et d’en être dépossédé, de ne jamais l’atteindre tout à fait, mais d’être aspiré dangereusement par ce vide qui se creuse à l’intérieur de soi à mesure qu’on se donne tout entier à ce métier, dans une sorte de mystique et d’ascèse qui dévorent.

"Le versant féroce de la joie" d’Olivier Haralambon paraît dans la collection de poche de l’éditeur Premier Parallèle.