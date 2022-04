Le verre des curistes et les "donneuses d’eau", une exposition surprenante au Musée de la Ville d’Eaux à Spa.

C’était l’accessoire indispensable au curiste : le verre de cure, utilisé pour boire l’eau des sources thermales. L’exposition en rassemble des dizaines, essentiellement prêtées par un couple de collectionneurs parisiens, deux médecins à la retraite, véritables passionnés de ces objets venus de toute l’Europe ; s’ils composent 90 pourcents des collections présentées, on retrouve aussi dans l’exposition spadoise des objets, cartes postales, documents et photos issus des collections propres du Musée. Amandine Leusch, conservatrice du Musée : " Vous trouverez ici des verres qui proviennent d’abord des villes thermales européennes reconnues désormais par l’UNESCO, dont Spa bien sûr, mais aussi de bien d’autres villes, une cinquantaine environ. Nous avons rassemblé des verres de toute sorte avec des décorations et des techniques très variées, comme par exemple des cristaux de Bohême. " Des verres souvenirs qui constituent de véritables œuvres d’art par leurs couleurs, leurs motifs et leurs gravures, représentant le plus souvent des lieux ou sites de la région dans laquelle se situe la ville thermale.