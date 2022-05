Le vernis à ongles pour homme, la tendance star du Met Gala 2022 selon David Jeanmotte

Depuis quelques années, on connaît la une forte mise en valeur des ongles et de la manucure. Principalement exploités par les femmes, ils sont devenus de véritables accessoires de mode qui ont rajouté une touche de piment à plus d’une tenue…

Il semblerait que cette fois-ci les hommes soient bien décidés à emboîter le pas, en tout cas c’est ce qu’on a pu constater au Met Gala 2022. Entre les tenues et accessoires extraordinaires observés durant l’évènement, c’est la manucure de certains messieurs qui a attiré les regards. En effet, ce sont des couleurs en accord avec leurs cheveux, look, des logos de marques ainsi que des strasses qui ornaient cette partie de leur corps jusque-là rarement exploitée.