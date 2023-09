Le Vermont ferme une route pour empêcher les instagrameurs de venir

Le respect de ces obsédés du cliché parfait est assez bas pour les habitants de la région puisque certains n’hésitent pas à rentrer dans des propriétés privées pour avoir un angle plus original tout en y laissant les restes de leur déjeuner et en urinant dans les jardins après une bonne petite bière bien méritée… De plus, les voitures, camions et autres cars arrêtés en plein milieu de la route pour faire des photos sont dangereux pour la sécurité, empêchant les véhicules d’urgent de passer.

C’est pourquoi le comité de sélection de Pomfret a voté la fermeture de la route au plus fort de la saison des couleurs automnales : du 23 septembre au 15 octobre. Une décision qui n’a pas plu à tout le monde mais qui a malgré tout été relayé positivement par de gros influenceurs américains. Comme l’influenceur Kiel James Patrick, basé en Nouvelle-Angleterre, qui compte plus d’un million de followers sur Instagram, qui a déclaré au Globe qu’il avait "supprimé les publications de la Sleepy Hollow Farm pour respecter la vie privée des résidents".