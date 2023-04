Le vermicompostage, une valorisation des déchets verts encore peu connue

Le processus de transformation de matières organiques végétales par les vers a été développé à grande échelle en Wallonie par la société Pur Ver. Au départ de ressources locales, c’est dans le cadre d’une exploitation agricole que le lombricompost est produit. Enrichi de bactéries et de champignons par le processus de digestion des matières par les vers, ce lombricompost doit être considéré comme un fertilisant augmentant l’activité biologique du sol auquel il est ajouté.

Les micro-organismes favorisent la transformation des éléments nutritifs pour les rendre assimilables par les végétaux. Les études scientifiques confirment depuis longtemps l’impact favorable sur la croissance des plantes et l’amélioration de leur résistance aux maladies. L’apport des micro-organismes est maintenant aussi possible via une forme liquide obtenue par extraction du lombricompost, à diluer dans l’eau d’arrosage.