Le verdict très attendu du procès Johnny Depp – Amber Heard

Vendredi 27 mai fut le dernier jour du procès pour diffamation qui opposait Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard. Les jurés ont pu écouter les plaidoyers des deux parties avant de se retirer pour délibérer. Une délibération qui a été très courte : seulement deux heures avant de partir en week-end prolongé de trois jours.

Le Dailymail explique qu’il faudra sans doute plusieurs journées avant que les membres du jury ne se mettent d’accord pour faire connaître leur verdict. Rappelons que ceux-ci délibèrent afin de savoir qui, de Amber Heard ou de Johnny Depp, a diffamé l’autre… avec éventuellement quelques millions de dollars de dommages et intérêts à la clé ! Lors de ce procès, les jurés ont vu défilé énormément de monde : des amis, des anciens amis, des parents, des agents, des avocats et des employés, sans oublier les témoignages d’experts en psychiatrie et toxicomanie.

Et aussi deux chirurgiens de la main qui ont expliqué, chacun à leur manière, comment le bout du doigt de Johnny Depp avait été coupé en Australie. Outre tous ces témoignages, les membres du jury ont également pu voir des photos d’ecchymoses et d’égratignures. Et tout cela sans oublier les enregistrements audios de la vie du couple, comme le rappelle le magazine américain Variety.

Enormément d’informations à prendre en compte, à examiner, à assimiler. Il est donc quasiment impossible de prévoir quand les jurés auront terminé de délibérer lorsqu’on pense à toutes ces informations dont il faut tenir compte.