Le verdict du vol MH17 : un moment clé dans le conflit ukrainien ?

"La justice est juste quand toutes les preuves ont été rassemblées et examinées par des juges indépendants. Et que le verdict est clair", témoigne à ABC News Jon O’Brien, père d’une des victimes dans le crash. "La dimension juridique est importante", abonde Michel Liegeois. "Cela peut ouvrir la porte à beaucoup de choses, y compris à une responsabilité civile de la Russie et donc à des dédommagements financiers, envers la compagnie aérienne et surtout envers les familles des victimes".

Déterminer l’implication russe est d’ailleurs un enjeu primordial pour les parties civiles, représentées par Piet Ploeg : "Un Etat qui facilite des meurtres de masse ne peut pas s’en tirer. L’implication de la Russie est très importante pour nous".