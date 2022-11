Le verdict du vol MH17 : trois hommes condamnés à perpétuité par contumace

Le tribunal de Schiphol a condamné jeudi trois hommes à perpétuité par contumace (c'est-à-dire en l'absence des personnes jugées) pour la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014, dans un contexte de montées des tensions autour de l'invasion russe.

La cour a acquitté le suspect Oleg Pulatov d’avoir abattu l’avion MH17. Selon le tribunal, il n’y a pas suffisamment de preuves qu’il a contribué au déploiement du missile Buk.

Les Russes Sergei Dubinsky et Igor Girkin et l’Ukrainien Leonid Chartsjenko ont été reconnus coupables du meurtre de 298 occupants, a indiqué le tribunal. Dans l’intervalle, ils ont également été condamnés à verser une indemnité de plus de 16 millions d’euros aux proches.