Le Vercors, un terroir jaloux de sa nature préservée et respectueux de sa biodiversité

En cette fin d’hiver, les journées continuent à s’allonger et avec elles, la luminosité s’intensifie : c’est le signal du début des parades nuptiales. Le simple plongeur, un oiseau typique des rivières, commence à préparer son nid. Plus loin s’ébroue l’élégante bergeronnette des ruisseaux. " En Italie, on l’appelle la lavandière parce qu’en agitant la queue, elle fait songer au geste de ces femmes qui, voici un bon siècle encore, battaient le linge dans les lavoirs. Autre oiseau sédentaire sur les rives de la Bourne, le petit grèbe castagneux a la particularité de changer complétement de couleur – du marron au bordeaux – en période prénuptiale. Le harle bièvre, ce beau canard plongeur amoureux de l’eau douce et transparente est un autre revenant, après des années d’errance. "

On sent chez Benjamin tout le bonheur de l’observateur de la nature, patient et respectueux de la faune comme à la flore. Il partage ces mots du grand naturaliste suisse Robert Hainard : " J’ai l’infini à ma portée, je le vois, je le touche, je m’en nourris et je sais que je ne pourrai jamais l’épuiser et je comprends mon irrépressible révolte lorsque je vois supprimer la nature : on me tue mon infini. "

" Cette phrase reflète les maux de notre époque ", soupire notre guide : " Aujourd’hui, on parle de préserver la nature mais les actes vont à contre-courant : on continue à urbaniser, à bétonner, à déverser les pesticides. Même ici, dans ce territoire pourtant protégé, le monde contemporain grignote petit à petit la Nature. Si vous venez ici, de grâce, restez sur les sentiers pour ne pas stresser les oiseaux et, surtout, ouvrez les yeux : on respecte ce qu’on aime et ce qui est beau. "