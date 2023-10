"Le Verbe libre ou le silence" : Fatou Diome revient avec un vibrant plaidoyer pour la littérature et la liberté des écrivains

Dans quelques semaines, Fatou Diome rentrera officiellement à l’Académie royale de Belgique comme membre étrangère. Un statut très important pour l’écrivaine puisqu’il souligne la diversité de la francophonie et cette langue française qui est la passerelle entre les cultures. Face aux révoltes et push en cascade en Afriques et la menace sur ces liens culturels, Fatou Diome n’exprime aucune crainte pour le Sénégal. "Je choisis de me rappeler le message de nos aînés" insiste l’autrice qui rappelle l’importance du rôle joué par Léopold Sédar Senghor et de sa volonté démocratique. Et si, pour l’autrice, la rencontre entre la France et le Sénégal ne s’est pas faite dans l’harmonie, il n’en est pas moins possible de se réconcilier et de vivre dans la paix.