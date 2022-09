Le ver d’oreille, cette musique obsédante qui parasite votre esprit

Nous avons tous – ou presque - déjà vécu cette situation : nous vaquons à nos occupations, et une mélodie ou une chanson vient tout à coup s’insinuer dans notre esprit, y creusant son petit nid et ne voulant plus en ressortir. Ce phénomène porte un nom scientifique et pour le moins évocateur, le "ver d’oreille". Mais qu’est-ce donc vraiment et comment s’en débarrasser ? Céline Scheen nous en dit plus.

Ce petit air qui me trotte dans la tête…

Que vous soyez au boulot, en voiture ou en train de faire vos courses, vous vous concentrez pour ne pas faire attention à elle, mais elle est en bien présente, obsédante, sournoise et agaçante. Elle, c’est cette petite musique entendue dans l’ascenseur, c’est ce jingle de publicité ou bien encore cette fameuse chanson de Noël issue de la playlist de fête de votre tante à qui vous avez rendu visite il y a peu. Et malgré tous vos efforts pour chasser cette mélodie entêtante, celle-ci semble s’être enracinée dans votre esprit et n’est pas prête à se faire déloger.

Sachez que cette souffrance psychologique – que nous avons sûrement tous déjà vécue au moins une fois – porte un nom scientifique, il s’agit d’un ver d’oreille. Si l’expression peut faire grimacer – on imagine un petit asticot qui s’insinue dans notre oreille pour y onduler librement – elle désigne donc, de manière très imagée cette sensation d’être parasité par une musique sans savoir pourquoi ni comment elle s’est installée durablement dans notre cerveau.

D’après le chercheur finlandais Lassi A. Liikkanen, ce mystérieux phénomène toucherait 98% des Occidentaux et survient plus facilement lorsque nous faisons une tâche qui ne nous demande pas beaucoup de concentration. Le phénomène peut se manifester également lorsque nous sommes fatigués ou stressés.

Ce terme de "ver d’oreille" est la traduction du terme allemand Ohrwurm, qui désigne le "perce-oreille", ce petit insecte qui, dans la culture populaire, serait capable de pénétrer dans le conduit auditif humain et l’endommager. Mais ce ver d’oreille n’a rien à voir avec un petit asticot mangeur d’oreille.